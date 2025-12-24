Депутаты РТ одобрили запрет на продажу энергетиков в учреждениях культуры, спорта и образования

На последнем в этом году заседании Государственного Совета Республики Татарстан депутаты большинством голосов одобрили закон, вводящий дополнительные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков. Документ прошёл третье, окончательное чтение и теперь направляется на подпись Раису республики.

Полный запрет на продажу энергетических напитков в зданиях и на территории образовательных (школы, колледжи, вузы), медицинских, культурных и физкультурно-спортивных учреждений. Запрет распространяется на всех покупателей, независимо от возраста.

Временные ограничения на продажу в местах массового скопления людей во время публичных, культурных и спортивных мероприятий. Право вводить такие временные запреты, по аналогии с алкоголем, получит правительство республики.

Закон также устанавливает административную ответственность за его нарушение. Размеры штрафов составят:

Для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей.

Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей.

Контроль за соблюдением запрета будет возложен на Государственную алкогольную инспекцию Татарстана. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года, что даст предпринимателям время на адаптацию бизнеса, распродажу остатков товара и оптимизацию ассортимента.

Автор инициативы, депутат Артур Абдульзянов, представляя законопроект, назвал энергетики «кредитом, взятым с высоким процентом» у собственного организма. Он подчеркнул, что закон направлен не против бизнеса, а на защиту здоровья граждан, особенно молодёжи, от негативных последствий употребления таких напитков, к которым отнёс сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства и агрессивное поведение.