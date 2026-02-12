Детский сад на 260 мест в поселке Октябрьский готов более чем наполовину

В Зеленодольском районе продолжается возведение дошкольного учреждения, стартовавшее в прошлом году. На строительство двухэтажного здания площадью свыше 4,8 тыс. кв. метров из федерального бюджета направлено 603 млн рублей в рамках национального проекта «Семья».

На сегодняшний день готовность объекта составляет 54%. Полностью выполнены работы по устройству стен подвала, перекрытий и этажей, завершена кровля. Почти готовы окна, системы отопления и наружные коммуникации — водоснабжение, канализация и ливневка. Внутри продолжаются отделочные работы, монтаж вентиляции и электрики. Ввести сад в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Всего в этом году по нацпроекту в Татарстане реализуют восемь объектов. Помимо сада в Октябрьском, достраивают детсад на 340 мест в Куюках. Также запланирован капремонт шести дошкольных учреждений в Набережных Челнах, Нижнекамском, Высокогорском, Азнакаевском и Бугульминском районах.