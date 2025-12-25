«Динамо-Ак Барс» завершило год разгромом «Корабелки»

В 15-м туре женской Суперлиги казанские волейболистки гостили в Санкт-Петербурге у «Корабелки». Победу лидер чемпионата добыл за три партии – 3:0 (25:19, 25:19, 25:11). Подача осталась за гостями со счётом 6–1, в блоке также были успешнее волейболистки из столицы Татарстана (9–5). Самым результативным игроком матча стала доигровщица Екатерина Гатина, набрав 16 очков при 65% реализации атак.

С 40 очками «Динамо-Ак Барс» единолично возглавляет турнирную таблицу. После новогоднего перерыва команду ждёт домашний матч с краснодарским «Динамо» (7 января).