Дни индийского кино стартовали в столице РТ

Как рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, бизнес-форум - первый шаг к серьезному сотрудничеству с Индией в разных сферах, в том числе и в кинематографическом поле. До конца 2025 года откроется Генеральное консульство Индии в Казани, и тогда будут намечены конкретные задачи и планы совместной работы.

- Для нас важно выходить на какие-то совместные проекты. Представители киноиндустрии Индии высказали мнение, что было бы очень хорошо, если бы мы организовали бизнес-миссию для сценаристов из Индии в Татарстан и показали им Казань, древний город Болгар, остров-град Свияжск, Иннополис, нашу природу, какие-то уникальные места. Возможно, такое путешествие наведет их на идеи будущих фильмов. И впоследствии съемки картин можно было бы организовывать здесь. Эти фильмы станут показываться во многих странах мира, и это будет определенная мягкая сила продвижения нашей республики, - подчеркнула Талия Минуллина.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин отметил, что культурная составляющая каждого масштабного международного мероприятия, которое проводится в Казани, не обходится без культурной составляющей. Это очень важно, особенно сейчас, поскольку национальная культура, народные традиции - это та основа, та связующая нить между народами, странами, нациями, которая вне политики. Культура, искусство говорят на языке, понятном всем людям. Кино - это как раз такое искусство.

- Индия - это огромная страна, там проживает более миллиарда человек. И у них кино - одна из главных культурных составляющих. Индия сейчас очень активно выходит на разные рынки, в том числе и на рынок кино, и открыта для создания фильмов совместно с российскими кинематографистами, - подчеркнула директор «Татаркино», исполнительный директор казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» Миляуша Айтуганова. - Болливуд давно догнал Голливуд по количеству производимых фильмов. Более того, в рамках «Алтын минбара» мы проводили круглый стол с кинематографистами разных стран, и я для себя узнала, что в Индии в каждой школе есть киношкола. Это 5222 киношколы, где дети учатся снимать кино, проходят весь путь создания фильма. Понятно, что Болливуд всегда имеет подпитку в виде молодых креативных кадров, в виде идей, поэтому индийское кино очень популярно в мире. Когда я была на кинофестивале в Бангладеш, там была программа индийского кино, и вы не поверите, на эти киносеансы выстраивались километровые очереди. И то, что Индия хочет вернуться на российский кинорынок, это здорово.