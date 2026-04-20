До +14 градусов и небольшие осадки ожидаются в Татарстане 20 апреля

20 апреля 2026  08:29

В понедельник, 20 апреля, на территории республики прогнозируется переменная облачность. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в течение дня возможны осадки в виде дождя. В западных районах они местами могут быть интенсивными. Ночью и утром не исключен туман.

Ветер сменит направление с северо-восточного и восточного на южный, его скорость составит 6–11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +3…+8 градусов. Днем столбики термометров покажут от +7 до +13 градусов, а на востоке республики воздух прогреется до +14–16 градусов.

В Казани также ожидается облачная погода с дождем. Дневная температура в столице Татарстана составит +9…+11 градусов.

