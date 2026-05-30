МЧС проверило около 70% детских лагерей Татарстана перед летним сезоном

Специалисты ведомства продолжают инспектировать учреждения детского отдыха. Всего к летней кампании в республике подготовлено 1656 объектов: стационарные и палаточные лагеря, санатории и лагеря дневного пребывания. На сегодняшний день проверено около 70% из них.

Особое внимание уделяется пожарной безопасности. Как рассказал начальник отделения надзорной деятельности по Кировскому району Казани Айрат Гайнетдинов, инспекторы оценивают исправность сигнализации, наличие огнетушителей и систем водоснабжения. Персонал проходит инструктаж и отрабатывает действия при возгорании. В лагере «Молодая гвардия» (Кировский район) проверили корпуса, пути эвакуации, пожарные извещатели, гидранты и систему оповещения.

На данный момент проведено 6 плановых выездных проверок, 63 внеплановых, 34 прокурорские и 42 профилактических визита. Работа продолжится и в течение лета.