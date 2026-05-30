МЧС проверило около 70% детских лагерей Татарстана перед летним сезоном

news_top_970_100
Республика
30 мая 2026  13:57

Специалисты ведомства продолжают инспектировать учреждения детского отдыха. Всего к летней кампании в республике подготовлено 1656 объектов: стационарные и палаточные лагеря, санатории и лагеря дневного пребывания. На сегодняшний день проверено около 70% из них.

Особое внимание уделяется пожарной безопасности. Как рассказал начальник отделения надзорной деятельности по Кировскому району Казани Айрат Гайнетдинов, инспекторы оценивают исправность сигнализации, наличие огнетушителей и систем водоснабжения. Персонал проходит инструктаж и отрабатывает действия при возгорании. В лагере «Молодая гвардия» (Кировский район) проверили корпуса, пути эвакуации, пожарные извещатели, гидранты и систему оповещения.

На данный момент проведено 6 плановых выездных проверок, 63 внеплановых, 34 прокурорские и 42 профилактических визита. Работа продолжится и в течение лета.

news_right_column_240_400
Новости
Лицей №121 в Казани получил новую спортплощадку для хоккея и флорбола
В РТ выявили 13 нелегальных кредиторов и одну финансовую пирамиду
МЧС проверило около 70% детских лагерей Татарстана перед летним сезоном
В Бугульминском районе возбуждено дело после гибели 14-летней девочки на питбайке
В Татарстане с начала года построено более 1,85 млн кв. м жилья
«Соллерс Алабуга» отметил 20-летие в ОЭЗ семейным праздником с вручением автомобиля
«Ак Барс» продлил соглашение с защитником Степаном Тереховым до 2028 года
Более 120 юных предпринимателей РТ вышли в финал проекта «Школьный бизнес-старт»