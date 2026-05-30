В Казани осудят водителя, сбившего на переходе женщину с двумя маленькими детьми

30 мая 2026  17:10

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против 62-летнего жителя Сабинского района. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью нескольких человек.

ДТП произошло 18 сентября 2025 года около 12:50 на улице Техническая у дома №5в. Водитель Volvo, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не заметил семью и совершил наезд. Пострадала женщина 2003 года рождения, которая в тот момент переносила на руках годовалую дочь и вела за руку еще одного малыша. Тяжелые травмы получили все трое. Дело направлено в Приволжский районный суд Казани.

