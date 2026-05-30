Лицей №121 в Казани получил новую спортплощадку для хоккея и флорбола

Город
30 мая 2026  15:59

На территории лицея №121 в Советском районе Казани состоялось торжественное открытие реконструированной спортивной площадки. Ремонт инициировал депутат Казанской городской Думы Петр Королев. В ходе работ полностью заменили покрытие и привели в порядок бортики. Зимой на площадке смогут играть в хоккей, а летом — во флорбол (популярный среди молодежи хоккей с мячом). В честь открытия прошел турнир по этому виду спорта.

В мероприятии участвовали глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов, депутат Петр Королев, директор лицея Валентина Афонская, представители МБУ «Подросток» и родители юных спортсменов.

