В Бугульминском районе возбуждено дело после гибели 14-летней девочки на питбайке

Следственное управление СК России по РТ инициировало уголовное дело по факту дорожной аварии, унесшей жизнь несовершеннолетней. Трагедия случилась накануне в селе Старое Исаково Бугульминского района.

По предварительным данным, 14-летняя девочка, не имевшая водительских прав, села за руль питбайка. Не справившись с управлением, она врезалась в опору ЛЭП. От полученных травм ребенок скончался на месте. Находившийся рядом 13-летний пассажир госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Установлено, что незадолго до происшествия двухколесное транспортное средство приобрели родители пострадавшего мальчика. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства аварии выясняются.