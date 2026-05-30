В РТ выявили 13 нелегальных кредиторов и одну финансовую пирамиду

За первый квартал 2026 года в республике обнаружено 13 организаций с признаками нелегальных кредиторов, а также одна компания, действовавшая как финансовая пирамида. Информация о них передана в правоохранительные органы. Об этом сообщили в Отделении Банка России — Нацбанке по РТ.

Большинство нарушителей маскировались под ломбарды и псевдокомиссионные магазины. Однако легальный ломбард обязан выдать залоговый билет и быть внесенным в госреестр. А настоящий комиссионный магазин может выдать деньги только после продажи принятой на реализацию вещи. Обещания «денег сразу» — обман.

Сотрудничество с такими псевдокредиторами грозит заемщикам переплатами и потерей заложенного имущества. Жителям республики напоминают: проверять легальность организации можно через официальный реестр Банка России.