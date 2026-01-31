Долга по налогам в Татарстане превысили 12,5 млрд рублей к 2026 году

Республика
31 января 2026  11:36

К началу 2026 года объем налоговой задолженности в консолидированный бюджет Татарстана достиг 12,6 млрд рублей, увеличившись за год на 16%. Рост в денежном выражении составил почти 1,75 млрд рублей, сообщили в Минфине республики.

Основной вклад в увеличение долгов дали НДФЛ, земельный налог для организаций и специальные налоговые режимы. Заметнее всего выросла задолженность по патентной системе — почти в восемь раз. Также увеличились недоимки по акцизам, упрощенной системе налогообложения и налогу на прибыль.

По данным ведомства, рост налоговой задолженности зафиксирован в 35 районах республики, а также в Казани и Набережных Челнах. На совещании с участием налоговой службы и судебных приставов обсуждались меры по снижению долгов и повышению собираемости имущественных платежей в 2026 году.

