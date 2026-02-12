Долги татарстанских застройщиков по проектному финансированию превысили 273 миллиарда

На начало 2026 года задолженность девелоперов Татарстана, работающих с эскроу-счетами, достигла 273,5 млрд рублей, сообщает Банк России. Это на 37,7% больше, чем годом ранее. Республика сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе как по объёму долга, так и по количеству кредитных договоров — их число выросло до 559.

Сумма действующих кредитных линий застройщиков республики увеличилась на 18,4% и составила 735,3 млрд рублей — это треть от всего портфеля проектного финансирования в ПФО. Ближайшие конкуренты: Башкортостан (276,2 млрд) и Пермский край (273,6 млрд).

Рост задолженности происходит на фоне непростого года для строительной отрасли. Весной спрос охладился, летом выдача ипотеки упала вдвое, часть компаний допустила просрочки. Лишь к концу года рынок оживился на фоне слухов об ужесточении условий льготных программ.