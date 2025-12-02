Доля ипотеки на рынке новостроек Татарстана снизилась до 55%

На рынке первичной недвижимости Татарстана произошло изменение в структуре финансирования сделок. По данным Росреестра республики, за десять месяцев 2025 года доля покупок квартир в новостройках с привлечением ипотечных кредитов сократилась до 55%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 65%.

Статистика ведомства показывает, что с января по октябрь текущего года было зарегистрировано 16 595 договоров долевого участия (ДДУ), из которых 9 245 были оформлены с использованием заемных средств. Несмотря на общее снижение доли кредитных сделок, абсолютное число регистраций в октябре 2025 года оказалось в 2,2 раза выше, чем в октябре предыдущего года, достигнув 2 316 договоров.

«Более половины объектов в новостройках приобретались в текущем году с привлечением кредитных средств. Наибольшее количество договоров было зарегистрировано в октябре — 2 316, из них 1 274 с ипотекой», — прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Снижение процентного соотношения кредитных сделок может свидетельствовать о росте числа покупок за наличные средства или использовании альтернативных финансовых инструментов. При этом общая активность на рынке новостроек демонстрирует положительную динамику, особенно заметную в осенние месяцы.