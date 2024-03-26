Должна ли журналистика стать обязательной дисциплиной в вузах?

На прошлой неделе в Российском исламском институте в Казани прошел научно-методический семинар «Медиаобразовательные практики российских вузов: обмен практическим опытом».

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Газета «Казанские ведомости»
26 марта 2024  10:32
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН
Автор фото: Лилия Харисова

В событии в очном и онлайн-форматах приняли участие представители Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского, Казанского федерального университета, Челябинского государственного университета, Пензенского государственного университета, Ивановского государственного университета и Казанского государственного института культуры, а также главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

С приветственным словом к участникам семинара обратился ректор РИИ Рафик Мухаметшин.

- Когда мы говорим о современном медиапространстве, то понимаем, что оно очень разнообразно, - отметил он. - Вот уже больше 10 лет мы готовим журналистов, которые обладают знаниями о наших традиционных конфессиях. Они могли бы рассказывать о них объективно и работать в любых СМИ. Государство заинтересовано в развитии исламского банкинга, халяль-индустрия также на подъеме сегодня, идет активное развитие сотрудничества со странами исламского мира. Это все требует грамотного и корректного освещения в СМИ.

Одной из главных тем для обсуждения стали грядущие изменения, которые планируется внести в федеральный государственный образовательный стандарт. Уже в 2025 году журналистика станет обязательным предметом в программах бакалавриата по всем специальностям.

- Мы столкнулись с новыми угрозами, страна живет в условиях информационной войны, а лучшие информационные солдаты - это журналисты, - подчеркнула модератор встречи, заведующая кафедрой журналистики РИИ Айгуль Гильманова. - Думаю, правительство прорабатывает вопросы своего рода информационной гражданской обороны. Необходимо, чтобы люди разбирались в качестве информационных ресурсов и понимали, куда их тянут, когда идет процесс манипуляции.

Подробнее эту тему развила заместитель директора по методической работе института филологии и журналистики Нижегородского государственного университета Людмила Макарова. В своем докладе она подробно описала задачи, которые стоят перед методистами при разработке программы по новой дисциплине. Ожидается, что студентов познакомят не только с историей журналистики и ее основными жанрами. Упор будет сделан на развитие навыков проверки достоверности информации.

Ученые и преподаватели из разных городов страны обменивались новым опытом. Так, профессор кафедры национальных и глобальных медиа КФУ Светлана Шайхитдинова рассказала о том, как стала вести авторский Telegram-канал, и о том, как он помогает ей в преподавательской деятельности. Доцент кафедры режиссуры кино и телевидения КГИК Марат Бакаев поделился опытом в реализации проектов, направленных на развитие предпринимательских навыков у студентов.

Профессор кафедры медиапроизводства Челябинского государственного университета Светлана Симакова рассказала о вовлечении студентов в научную деятельность, подробно описав путь своей студентки от написания первой курсовой работы до защиты диссертации. Айгуль Гильманова рассказала о специфике переподготовки кадров для религиозных организаций по специальности «журналистика». А доцент отделения журналистики, рекламы и связей с общественностью Ивановского государственного университета Татьяна Майорова поделилась наблюдениями о восприятии новостной повестки современной молодежью, попутно дав несколько советов, как повлиять на это восприятие в ходе учебного процесса.

В заключение от лица журналистов-практиков выступила Венера Якупова.

 - Все средства массовой информации в Республике Татарстан испытывают серьезный недостаток новых кадров, - заметила она, обратившись к участникам семинара. - Судя по всему, выпускников переманивают в другие сферы деятельности. Это касается и газет, и радио, и телевидения, и онлайн-ресурсов. А хотелось бы, чтобы у редакций был выбор из соискателей. Я и сама сейчас веду небольшую группу студентов-практикантов КФУ. Хочу сказать, что и в цифровую эпоху главным навыком журналистов остается умение работать с текстом. Важно, чтобы уже к концу обучения у студентов формировались практические навыки, а не только теоретические знания. Как нам сохранить журналистику, нашу российскую, традиционную, в основе которой в первую очередь лежит не знание технологий, а работа с текстом? Это вопрос для всех нас.

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