В столице РТ пройдет международный турнир по хоккею на траве с участием сборных трех стран

С 25 по 30 августа в столице Татарстана пройдет международный турнир по хоккею на траве «Кубок наций». В соревнованиях примут участие девять команд из России, Беларуси и Казахстана, включая пять женских и четыре мужские сборные.

Как отметил на пресс-конференции представитель Минспорта РТ Игорь Головин, особый интерес представляет участие женской сборной Казахстана. Все матчи пройдут в специализированном центре хоккея на траве при свободном входе для зрителей.

Главный тренер мужской сборной России Араик Маргарян подчеркнул значимость турнира для подготовки к будущим международным стартам: «Мы сохраняем все традиции российского хоккея на траве и готовимся к возвращению в крупные международные соревнования».

Женские команды готовятся к принципиальному матчу: российская сборная намерена взять реванш у белорусской команды за поражение в Минске. «Для нас дело чести — победить в Казани, где мы никогда не проигрывали», — заявил тренер женской сборной Олег Потапов.