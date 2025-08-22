КАМАЗ подписал опорника с опытом игры в Мексике

КАМАЗ объявил о переходе 24-летнего нигерийского опорного полузащитника Самину Абдуллахи на правах свободного агента. Контракт новичка с челнинским клубом рассчитан на один сезон. С февраля 2025 года Абдуллахи выступал в Мексике за «Хуарес», но провёл в местном чемпионате всего три матча, отличившись одной передачей.

Абдуллахи ранее выступал в России за «Велес», «Динамо» из Махачкалы и «Химки». Самой результативной игрой в Первой лиге у опорника остаётся встреча с «Аланией» 18 сентября 2023 года, где он отличился двумя результативными передачами.