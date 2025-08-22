КАМАЗ подписал опорника с опытом игры в Мексике

news_top_970_100
Спорт
22 августа 2025  13:43
Автор:
Эдгар Витковский

КАМАЗ объявил о переходе 24-летнего нигерийского опорного полузащитника Самину Абдуллахи на правах свободного агента. Контракт новичка с челнинским клубом рассчитан на один сезон. С февраля 2025 года Абдуллахи выступал в Мексике за «Хуарес», но провёл в местном чемпионате всего три матча, отличившись одной передачей.

Абдуллахи ранее выступал в России за «Велес», «Динамо» из Махачкалы и «Химки». Самой результативной игрой в Первой лиге у опорника остаётся встреча с «Аланией» 18 сентября 2023 года, где он отличился двумя результативными передачами.

news_right_column_240_400
Новости
Инвестфонд РТ направил 1,1 млрд рублей на технологические стартапы в I полугодии 2025 года
Казань и Шарм-эль-Шейх свяжут прямые авиарейсы с конца августа
КАМАЗ подписал опорника с опытом игры в Мексике
Казанская телебашня окрасится в цвета триколора в День государственного флага
Оксана Лут обозначила приоритеты развития российской селекции на форуме «Русское поле – 2025»
Победитель Евролиги Дайшон Пьер заключил однолетний контракт с УНИКСом
Специалисты «Метроэлектротранса» заменили свыше 1 тыс. трамвайных шпал и очистили тоннели метро
В Казани зазвучала «Новая волна»