Дом учителя в Казани готов на 75% - открытие запланировано на начало лета

Реконструкция здания по улице Подлужной, где разместится первый в Татарстане Дом учителя, вышла на финишную прямую. Как сообщил Исполком Казани, строительная готовность объекта достигла 75%. Основные конструктивные работы завершены: усилены фундамент и сваи, восстановлены стены, проложены новые инженерные сети. Сейчас подрядчики сосредоточены на внутренней отделке, монтаже систем вентиляции, кондиционирования и безопасности. Завершить все работы планируют уже в мае.

Инициатором создания центра для педагогов выступил мэр Казани Ильсур Метшин. Ремонт пустовавшего здания площадью 950 кв. м стартовал в сентябре 2024 года. Архитекторы тщательно продумали облик сооружения, чтобы оно органично вписалось в историческую застройку: фасад облицован красным кирпичом с эффектом состаривания, а внутри сохранена открытая кладка, подчеркивающая аутентичность пространства.

Внутри разместятся конференц-зал, трансформируемый актовый зал, творческие лаборатории, студии и коворкинги. Все помещения оснастят современным мультимедийным оборудованием — интерактивными панелями, LED-экранами и системами видеосвязи.

Дом учителя будет работать по четырём ключевым направлениям: Центр лидерства для будущих руководителей школ, Центр сопровождения молодых педагогов (включая «штаб-квартиру» Ассоциации молодых учителей, объединяющей более 2 тыс. человек), Центр педагогических исследований и Кадровый центр по привлечению и развитию специалистов.

«Казанское образование — один из лучших в стране брендов, что подтверждают победы наших школьников на всероссийских и международных олимпиадах, — отметил Ильсур Метшин. — Здесь трудятся более 17 тысяч педагогов. Мы создаём для них уникальную в масштабах России площадку для профессионального роста, общения и отдыха».

Параллельно завершается благоустройство прилегающего сквера, который свяжет улицу Подлужную с Кремлёвской набережной. Пространство разделено на тематические зоны: амфитеатр для мероприятий, выставочная площадка, зоны отдыха с шезлонгами и столиками. Вечернюю атмосферу создадут 70 фонарей и 300 метров декоративной подсветки. На территории уже высажены липы, берёзы, ивы, рябины, яблони и многолетние растения, цветущие весь тёплый сезон.