Дорогу для объезда села Сокуры планируют открыть в сентябре

В сентябре на участке федеральной трассы Казань-Оренбург планируется временный перепуск транспортных потоков на правую сторону строящегося обхода села Сокуры. Как пояснил эксперт "Волго-Вятскуправтодора" Марсель Иманаев, это необходимо для завершения реконструкционных работ.

Проект предусматривает расширение дороги с двух до четырех полос, что повысит ее категорию с III до IБ. Параллельно ведется строительство 6-километрового объезда вокруг Сокуров, который разгрузит населенный пункт от транзитного транспорта.

На сегодня выполнено 85% земляных работ, включая укрепление грунта геотекстилем, и 65% основания дорожного покрытия. В рамках проекта возводятся два моста, шесть путепроводов и четыре развязки. Полное завершение реконструкции запланировано на 2026 год.