Доступ к врачу и земля для многодетных: в Татарстане подвели итоги обращений к омбудсмену за год

В своём годовом отчёте Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская выделила ключевые проблемы, с которыми сталкиваются жители республики.

Жилищно-коммунальное хозяйство и вопросы предоставления жилья льготным категориям (520 обращений).

Предоставление земельных участков многодетным семьям. За всё время действия программы в списки включено 72 271 семья, 55 439 уже получили землю. Напряжённая ситуация сохраняется в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Зеленодольском и Нижнекамском районах. С октября 2025 года семьям доступна альтернатива — денежная выплата в 200 000 рублей.

Социальное обеспечение, включая обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (286 обращений).

Вопросы здравоохранения, особенно доступность записи к врачу, работа скорой помощи и обеспечение лекарствами.

Омбудсмен отметила, что по многим проблемам, таким как задержки с поставками средств реабилитации, уже подготовлены системные предложения для федерального уровня.