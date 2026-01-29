Капремонт домов в Казани начался раньше привычных сроков

В этом году старт программе капитального ремонта МКД дан в рекордно ранние сроки. Ремонтные бригады уже приступили к работе.

В декабре 2025 года был проведен аукцион и заключен контракт с генподрядной организацией на ремонт первых 45 МКД, передает пресс-служба мэрии. Работы завершены уже в 10 многоквартирных домах, сейчас идет процесс приемки.

Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Искандер Гиниятуллин.

«Научились главы районов, подрядные организации, управляющие компании в диалоге с жителями своевременно работы выполнять. Поэтому без потерь качества нужно поторопиться, несмотря на то что год только стартовал. Опыт и практика показывают, что время проходит быстро», - отметил мэр города Ильсур Метшин.

Глава Казани выразил благодарность правительству РТ за отдельную программу ремонта дымоходов, вентиляционных каналов. «По прошлому году благодарим правительство за программу замены лифтов. Сказали 400 лифтов - без поддержки республиканского бюджета и личного решения Раиса Республики Татарстан сделать эту программу было бы невозможно. Даже когда перестает работать один лифт - это проблема вселенского масштаба. А представьте, если бы мы не смогли своевременно заменить 400 лифтов», - подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Как рассказал Искандер Гиниятуллин, в настоящее время в планах у заказчика работ - некоммерческой организации «Фонд ЖКХ РТ», ремонт 45 многоквартирных домов. Контракт с генподрядной организацией был заключен еще в декабре прошлого года. Работы планируется завершить до 15 сентября, а сезонные (ремонт кровель, фасадов, систем отопления) - до 15 августа этого года. «На сегодняшний день выполнение работ по заключенному контракту составляет более 10%», - отметил спикер.

Одним из первых домов, где начался капитальный ремонт, стала кирпичная пятиэтажка по ул. Товарищеской, 28/70 в Вахитовском районе. На объекте ведется замена кровли. Дом на девять подъездов был построен в 1969 году. Сегодня в нем проживает около 300 жителей.

Изначально капремонт этого дома был запланирован на 2029 год. В перечень работ входит замена всех внутридомовых инженерных систем (ХВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение), а также ремонт кровли, фасада и подвалов. Однако по обращениям жильцов было принято решение перенести ремонт кровли на этот год - она уже требовала замены. В ходе работ шифер заменят на современное покрытие. Ремонт кровли планировалось завершить в июле 2026 года, однако подрядчик намерен закончить работы значительно раньше - к марту.

Еще в четырех домах начата замена инженерных коммуникаций - системы водоснабжения и канализации. Кроме того, в двух МКД устанавливают индивидуальные тепловые пункты, также в 35 многоквартирных домах проводят ремонт вентиляционных каналов и дымоходов.

«На остальные 118 домов НО «Фонд ЖКХ РТ» готовит конкурсную документацию, ожидаем объявления аукционов, заключения контрактов и начала работ», - подчеркнул Искандер Гиниятуллин.

Начать капремонт значительно раньше привычных сроков стало возможным благодаря заблаговременному проведению аукциона. Ранний старт позволяет не только равномерно распределить нагрузку на подрядчиков, но и завершить основные работы в комфортные для жителей сроки.

Как отмечают в подрядной организации, работы, которые требуется проводить в более теплое время, например покраска, будут оставлены до наступления положительной температуры.

В 2025 году в Казани отремонтированы 179 домов, а всего со старта программы капремонта в Казани было обновлено более 4 тыс. домов.

Кстати



В случае ненадлежащего выполнения работ горожане могут обратиться в управляющие компании, Службу технического надзора, Государственную жилищную инспекцию, администрации районов или комитет ЖКХ города.



Комитет ЖКХ Казани: +7(843)223-19-22;

строительный контроль: ООО «СТН»: +7(843)236-90-96;

Государственная жилищная инспекция: +7(843)555-69-01.