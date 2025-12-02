Доходы бюджета РТ от государственного имущества превысили 1,3 млрд рублей

За одиннадцать месяцев текущего года в бюджет Республики Татарстан поступило 1,308 миллиарда рублей неналоговых доходов от использования и продажи государственного имущества. Статистику на 1 декабря озвучили в Министерстве земельных и имущественных отношений региона.

Основным источником поступлений стали дивиденды, которые принесли в казну 529 миллионов рублей. Значительный вклад обеспечила арендная плата: 258 миллионов рублей за пользование объектами недвижимости и 173 миллиона рублей — за аренду земельных участков.

В структуре доходов также отмечены:

поступления от продажи государственного имущества — 154 млн рублей;

доходы от доверительного управления — 74 млн рублей;

перечисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий — 43 млн рублей.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Эдик Дияров отметил, что стабильные финансовые поступления являются результатом системной работы по эффективному управлению активами региона.