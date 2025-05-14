Древний Болгар: место встречи духовности и культуры

В ближайшее воскресенье, 18 мая, пройдет торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены», приуроченное ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Праздник состоится в древней столице нашего края и станет кульминацией в культурной программе XVI международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель муфтия РТ по информационной политике Ришат хазрат Хамидуллин и начальник отдела взаимодействия c общественными организациями Минкульта РТ Айрат Файзрахманов.

Современное празднование «Изге Болгар җыены» началось в конце 1980-х годов по инициативе муфтия (ныне верховного муфтия) Талгата Таджуддина, когда в Болгаре стали проводить коллективные намазы. В 2010 году 21 мая официально признали Днем принятия ислама Волжской Булгарией.

С течением времени праздник изменился: из религиозного мероприятия он превратился в массовое событие, объединяющее мусульманское сообщество, государственные и общественные организации, а также иностранных гостей.

Ожидается, что в этом году «Изге Болгар җыены» посетят не менее 20 тысяч гостей. Для их доставки планируется организовать подачу автобусов от мечетей в районах республики.

Главными событиями праздника станут молитва «Тәүбә» около малого минарета и коллективный намаз в Ханской мечети. Участники мероприятия смогут посетить интерактивную выставку, посвященную истории письменности, а также экспозицию, рассказывающую о татарском поэте Средневековья Кул Гали. Еще одна выставка представит экспонаты из коллекций Казанского Кремля и Национальной библиотеки РТ, она расскажет об истории Корана.

В этом году на празднике будет больше проповедей, но не станут играть светскую музыку, мунаджаты также будут исполняться без дополнительного сопровождения.

- Песни мы можем послушать и дома. Но, если бы нам хазраты рассказали интересную проповедь, если бы мы послушали мунаджаты, мы бы действительно получили то, зачем сюда приехали, - подчеркнул Ришат хазрат Хамидуллин. - Мероприятие возвращается к истокам.

Подтвердил его мнение и Айрат Файзрахманов.

- Я думаю, что люди, прибывающие на праздник, морально и духовно к этому готовы. Это новый этап в развитии «Изге Болгар жыены», - заметил чиновник.

Ожидается, что в мероприятии примет участие Раис РТ Рустам Минниханов.

«Праздник проходит на священной земле, где в 922 году наши предки добровольно приняли ислам, - ранее отмечал глава республики. - Сохранение и укрепление наших традиционных ценностей сейчас становится особенно актуальным. Мы чтим память предков, бережем историческое наследие и должны быть примером для подрастающего поколения. Болгар - это наша святыня, место, где зародилась исламская традиция в Поволжье. «Изге Болгар җыены» - не просто праздник, а символ преемственности поколений».