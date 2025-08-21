ДТП в Пестречинском районе: два человека погибли в результате тройного столкновения

На 53-м километре автодороги «Казань-Шемордан» произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, что привело к столкновению с автомобилем ВАЗ.

От удара ВАЗ выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo. В результате аварии два пассажира автомобиля ВАЗ скончались на месте до приезда медиков.

Пять человек, включая водителей всех трех автомобилей и двух пассажиров Kia (среди них 12-летний ребенок), были экстренно госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние транспортных средств и возможные дополнительные факторы, способствовавшие возникновению аварии.