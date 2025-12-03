ДУМ РТ: Три четверти «халяльных» заведений Татарстана не имеют сертификата

В Татарстане существует серьезная проблема с легитимностью использования знака «халяль». Согласно данным анализа, проведенного в 2024 году, только 25% предприятий общественного питания в Казани, которые позиционируют себя как халяльные, располагают соответствующим подтверждающим документом. Это означает, что 75% таких заведений вводят потребителей в заблуждение, подрывая доверие ко всей системе.

Как заявил на отраслевом круглом столе председатель комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс Шляпошников, за последние два года было зафиксировано 13 обращений, связанных с нелегитимным использованием маркировки. Особую озабоченность вызывает деятельность около 15 организаций, которые выдают предприятиям сертификаты соответствия без проведения необходимых выездных проверок.

Парадоксально, но на фоне этой проблемы рынок халяльной продукции в республике демонстрирует рост. Объем экспорта в 2024 году составил 14 миллионов долларов, что на 2,5 миллиона превышает показатели предыдущего года. К 2025 году планируется увеличить этот показатель до 30 миллионов долларов. Основными экспортными позициями являются мясные и молочные продукты, а также кондитерские изделия.

Для решения проблемы недобросовестной маркировки участники круглого стола предложили создать специальную межведомственную рабочую группу. Также рассматривается возможность разработки цифровой платформы для отслеживания всей цепочки поставок халяльной продукции. Особое внимание уделяется организации соответствующего питания на крупных промышленных предприятиях республики, где доля сотрудников-мусульман может достигать 54%.