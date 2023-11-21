Духовный свет зажегся на окраине Казани

В беседе с журналистами главный муфтий Татарстана Камиль Самигуллин отметил, что при мечети будет работать филиал пансионата для мусульманских детей «Ярдэм», расположенного в селе Бурбаш Балтасинского района. Здесь будут жить мальчики, оставшиеся без попечения родителей, эти дети будут изучать Коран. Камиль Самигуллин рассказал, что в Татарстане созданы благоприятные условия для изучения религиозных постулатов. «В 350 мечетях нашей республики дается начальное образование. Кроме того, у нас есть восемь медресе, один институт и одна академия», - заявил он.

«Если кто-то ради довольства Аллаха построит мечеть или примет участие в строительстве, то Всевышний подарит ему в раю дом такого же образа и качества», - похвалил муфтий Разию Еникееву - благотворительницу, которая за свой счет построила уже третью мечеть в Татарстане. Сама же она на церемонии скромно заявила, что «без Аллаха на этой земле ничего не делается».

Кстати, на открытие мечети Сулейман приехало несколько женщин из Свияжска, решивших поддержать Разию Исмагиловну, уже построившую мечеть в поселке Нижние Вязовые, которую они посещают. Одна из этих женщин - Румия Ауханова, сказала корреспонденту, что просто поражена красотой новой мечети. И действительно, белое здание словно парит в воздухе.

Уже после торжественной церемонии корреспондент поинтересовался у автора этого проекта, архитектора Искандера Еникеева, который буквально дневал и ночевал на объекте все два года, пока шло строительство, что его вдохновляло. Ответ получился неожиданным и простым: белый цвет. По словам молодого архитектора, именно он символизирует главные качества мусульманина - непорочность и чистоту. Белый считается цветом флага пророка Мухаммеда. А на исламской погребальной церемонии покойного заворачивают в белоснежный саван. Во время хаджа мусульмане облачаются в белый ихрам. Да и с эстетической точки зрения белый цвет смотрится очень выигрышно. Говоря о внутреннем устройстве мечети, Еникеев подчеркнул, что к небольшому фонтану в центре холла подведена труба, подсоединенная к резервуару со святой для мусульман водой. Здесь можно утолить жажду, в том числе и духовную.

Всего в разных залах мечети, которая имеет площадь порядка 1000 квадратных метров, могут разместиться одновременно около 300 человек. Что и было продемонстрировано прямо в ходе ее открытия. Гостей возле мечети собралось как раз около трех сотен, и все без проблем вошли внутрь. На втором этаже, кстати, находится зал для женщин, рассчитанный на 80 человек.

На открытие новой мечети не мог не приехать мэр Казани Ильсур Метшин, который в своей речи вспомнил, как все начиналось. «В марте 2008 года, только начиная работать в Казани после ее тысячелетия, я приехал в поселок Левченко, мне предложили сходить в мечеть. Когда зашел внутрь, увидел людей с абсолютным счастьем на лице. А они были незрячие. Они так радовались, что отстояли очередь и попали в мечеть, ведь в ней могли одновременно находиться только 16 человек», - поделился градоначальник. Он рассказал, что ту постройку сложно было назвать мечетью, это был дом с установленным над ним минаретом.

«Мало кто помнит, какой сложный путь прошел Илдар хазрат Баязитов. Для меня он пример настоящей мусульманской чести и веры. Несмотря на трудности, он не сломался. Если бы мне тогда сказали, что мы будем стоять на открытии этой мечети, я бы не поверил», - добавил Ильсур Метшин. Соучредитель исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов оказывал всяческое содействие при создании мечети.

Сама церемония началось традиционно - с молитвы. Главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев прочитал молитву за палестинских мусульман.

Немного истории. Старое здание мечети в поселке Левченко, которое строилось в 1997 - 1999 годах, было разобрано. Но и его история тоже интересная. Ее рассказал Рахимджан Сулейманов, сын того самого человека, в честь которого названа мечеть. В 1994 году в старом деревянном доме по улице Ютазинской был оборудован молельный дом. Его называли мечетью «Рахмат». А до этого участник трех войн по имени Сулейман, поселившийся в Левченко после Великой Отечественной, стал здесь неофициальным муллой. Он очень многое сделал для распространения исламских традиций, проводил все положенные обряды. Его сын вспоминал, что они молились даже в ближайшем лесу на снегу. Религия в советские времена была не в почете.