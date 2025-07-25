Хуснуллин: РТ лидирует по эффективности использования инфраструктурных кредитов

Республика Татарстан стала регионом-лидером по объёмам введённого жилья в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). С 2022 года в республике построено 4,4 млн кв. метров жилья – это максимальный показатель среди всех субъектов РФ. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на презентации результатов национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Программа ИБК и специальных казначейских кредитов (СКК) доказала свою эффективность как инструмент развития регионов. По словам Хуснуллина, реализация инфраструктурных проектов в Татарстане способствовала созданию комфортной городской среды, модернизации коммунального хозяйства и развитию социальной инфраструктуры.

«Татарстан демонстрирует образцовый пример комплексного подхода к развитию территорий. Введённые 4,4 млн кв. метров жилья – это не просто цифры, а новые благоустроенные микрорайоны с необходимой инфраструктурой», – подчеркнул Хуснуллин.

Республика активно использует кредитные механизмы под 3% годовых для реализации масштабных проектов. Среди них – строительство школ, детских садов, поликлиник и дорожной сети, что создаёт мультипликативный эффект для экономики.

Фонд развития территорий, выступающий оператором программы, отмечает высокую качественную подготовку проектов со стороны Татарстана. «Республика системно подходит к реализации инфраструктурных инициатив, что позволяет максимально эффективно использовать предоставляемые ресурсы», – заявил генеральный директор Фонда Василий Купызин.

Новый этап программы – казначейские инфраструктурные кредиты – открывает дополнительные возможности для развития регионов. Татарстан уже подготовил заявки на финансирование перспективных проектов в сфере ЖКХ, транспорта и туристической инфраструктуры.