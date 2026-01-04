Два человека погибли в аварии на дороге Чистополь - Нижнекамск

4 января 2026  12:10

Утром 4 января на автодороге Чистополь - Нижнекамск произошло серьезное ДТП с человеческими жертвами. Авария случилась около 09:45 на 73-м километре трассы в Нижнекамском районе.

 Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

По предварительной информации, водитель Lada Granta не учёл сложные погодные условия, потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Kia. Удар оказался смертельным: водитель и пассажир отечественной машины погибли на месте.

По факту происшествия начата проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.

