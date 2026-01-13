Движение по трассе Алексеевское — Альметьевск возобновлено после метели

Республика
13 января 2026  14:16

В Татарстане сняли ограничения на проезд по автомобильной дороге Алексеевское — Альметьевск. Движение по этой трассе было полностью возобновлено с 13:00 13 января.

Ранее, из-за сильной метели и сложной дорожной обстановки, трасса была закрыта в воскресенье для всех типов транспорта. Первоначально действовал запрет только для автобусов и грузовиков, но затем его распространили и на легковые автомобили.

Открытие дороги связано с нормализацией метеорологической обстановки и улучшением видимости в регионе.

