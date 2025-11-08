Двухэтажные автобусы с видами Татарстана появились в Москве и Петербурге

Столица и Санкт-Петербург присоединились к масштабной кампании по привлечению туристов в Татарстан в зимний сезон. По улицам двух городов начали курсировать двухэтажные автобусы, украшенные изображениями главных достопримечательностей республики и ее гастрономических символов.

В Москве акция стартовала 1 ноября: пять тематических автобусов вышли на популярные туристические маршруты. В Санкт-Петербурге к проекту подключатся в декабре, где на линию выйдут восемь транспортных средств. Яркий визуальный ряд сопровождается призывными слоганами, такими как «Приезжай в Казань! Возьми Новый год в свои руки».

Данная инициатива реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», направленного на популяризацию внутреннего туризма и информирование россиян о возможностях для путешествий по стране.