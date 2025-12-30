«Единая Россия» в Татарстане подвела итоги года и обозначила задачи на 2026

В Казани прошло итоговое заседание президиума регионального политического совета Татарстанского отделения «Единой России». Участники обсудили результаты работы за год и планы на будущее.

Что сделано в 2025 году:

Выборы: На выборах Раиса Татарстана победу одержал выдвинутый партией Рустам Минниханов, за которого проголосовало 88,09% избирателей. На местных выборах «Единая Россия» получила 72,1% мандатов, 80 участников СВО стали депутатами.

Законотворчество: Депутатская фракция в Госсовете РТ инициировала 69 законопроектов, всего было принято 85 законов. Среди ключевых инициатив — изменения, позволившие военнослужащим в зоне СВО голосовать на выборах с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

Народная программа: Продолжена реализация партийных проектов по благоустройству, ремонту школ, строительству поликлиник и ФАПов. Депутаты активно участвовали в проекте «Партийный десант», выезжая на объекты и общаясь с жителями.

Поддержка СВО и гуманитарная помощь: Организована системная помощь участникам спецоперации и их семьям. За 10 477 семьями закреплены депутаты. В подшефные города Лисичанск и Рубежное отправлено 34 гуманитарных конвоя (почти 4000 тонн грузов). Активную волонтёрскую работу вела «Молодая Гвардия».

Память о Победе: Проведен ряд крупных патриотических акций, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Рост партии: Численность регионального отделения составила 131 826 человек. За год в партию приняли 5 563 новых члена.

Планы на 2026 год:

Главными задачами на следующий год, который объявлен в партии Годом местных отделений, стали:

Подготовка к выборам депутатов Государственной Думы РФ IX созыва.

Усиление фракционной работы в Госсовете РТ.

Продолжение реализации народной программы и работа над её новой редакцией.

Дальнейшая поддержка участников СВО, их семей и жителей новых территорий.

Укрепление партийных рядов и совершенствование работы на местах.

Секретарь реготделения, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поблагодарил активистов за работу и отметил, что благодаря сплочённости и поддержке руководства страны и республики удалось выполнить практически все поставленные задачи. Он подчеркнул важность предстоящей работы для сохранения и усиления представительства Татарстана в федеральном парламенте.