Единую цифровую платформу представили на площадке Форума социальных инноваций

Социальный фонд России продемонстрировал работу единой цифровой платформы (ЕЦП) в социальной сфере, которая кардинально меняет подход к оказанию государственной поддержки гражданам. Ключевой принцип работы платформы - автоматизация процессов, благодаря которой услуги становятся доступнее и проще для получателей.

- Единая цифровая платформа в социальной сфере, по сути, является «мозговым центром», который аккумулирует данные о гражданах из различных ведомств: бюро медико-социальной экспертизы, ФНС, МВД, Росреестра и других.

Именно она позволяет видеть полную картину потребностей человека и оказывать помощь проактивно, - отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. По его словам, система обрабатывает колоссальные объемы. Только по единому пособию обрабатываются порядка 30 миллионов заявлений. При этом для его назначения сотрудники Социального фонда делают до 60 межведомственных запросов на каждого члена семьи, экономя тем самым время и силы граждан. В общей сложности ЕЦП обработала более 4,49 миллиарда запросов через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Так, при оценке нуждаемости семьи учитываются десятки параметров - различные денежные поступления, имущество, факторы, влияющие на смягчение критериев нуждаемости: уход за детьми, за гражданами с инвалидностью, многодетность и другие параметры. Все это происходит без сбора справок, благодаря отлаженной системе межведомственного обмена, формированию реестров и банков данных - по многодетным семьям, ветеранам, опекаемым детям.

Как сообщается на официальном сайте Социального фонда России, с этого года государственные органы имеют возможность предоставлять меры социальной поддержки с использованием информации из электронных банков данных. Социальный фонд как оператор обеспечил наполнение шести банков данных: ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, многодетных семей, детей-сирот, лиц, пострадавших от радиации, несовершеннолетних узников концлагерей.

Большие данные, собираемые ЕЦП, становятся ценным ресурсом для социально-экономического прогнозирования и оптимизации госзакупок - от средств реабилитации инвалидов до лекарств для больниц и оборудования для школ.

При этом базы данных Социального фонда все чаще становятся источником важной управленческой информации, на основе которой принимают решения другие ведомства. Например, на основе отчетности работодателей ведется мониторинг уровня оплаты труда медицинских работников.