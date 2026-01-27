Эксперты обсудили в Татарстане, как эффективнее работать со студентами

В День российского студенчества эксперты на площадке «Экспертного клуба» обсудили вопросы личной и профессиональной самореализации молодёжи, а также пути повышения эффективности работы со студентами.

Помощник Раиса РТ Тимур Сулейманов отметил, что ключом к успеху является образование в самом широком смысле — то, что формирует личность и учит видеть возможности. «Успех — это процесс, а не конкретный результат», — сказал он. В Татарстане, по его словам, уже создана целая система для поддержки молодёжи: подростковые клубы, «Кванториумы», центры дополнительного образования.

Президент «Лиги студентов РТ» Шамиль Якупов подчеркнул важность проактивности и умения работать в команде. Он считает, что студентов нужно вовлекать не как потребителей, а как соавторов всех процессов.

Ольга Павлова, член Общественной палаты РФ, заявила, что сегодня успех студента зависит от качества образования, раннего включения в реальные проекты и чёткой профессиональной траектории. Она отметила эффективность прикладных механизмов в республике: стажировок, проектных офисов и участия студентов в реализации национальных программ.

«Инвестиции в студенческую среду — не разовая кампания, а системная политика», — заключила Павлова, добавив, что проектный подход и персональные траектории помогают удерживать талантливую молодёжь в регионе.