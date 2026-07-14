Эксперты РТ: решение МОК дает надежду на возвращение международных турниров в Казань

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Республика
14 июля 2026  10:34

На прошлой неделе МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России и снял рекомендации по ограничению участия российских спортсменов. Решение прокомментировали члены Экспертного клуба РТ.

Ольга Павлова, член Общественной палаты РФ, назвала это первым институциональным шагом, но предупредила, что окончательное восстановление прав – вопрос будущего. Допуск на соревнования остаётся за международными федерациями, многие из которых сохраняют собственные ограничения. Однако, по её мнению, сам факт изменения позиции МОК говорит о возвращении спорта в правовое поле.

Депутат Госсовета РТ Ринат Фазылов назвал решение победой здравого смысла и принципа «спорт вне политики». Он отметил эффективность работы Минспорта и ОКР, а также усталость международного сообщества от изоляции. По его словам, есть надежда, что Казань, обладающая всей необходимой инфраструктурой, снова сможет принимать международные чемпионаты, а татарстанские спортсмены – выступать в составе сборной под национальным флагом. Однако эксперты призывают не расслабляться: предстоит долгая работа по внедрению решения МОК в практику.

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