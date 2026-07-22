Мергасовский дом в Казани демонтируют полностью для дальнейшего восстановления

Аварийное состояние знаменитого Мергасовского дома в центре Казани признано критическим: инженеры рекомендовали полную разборку здания с последующим воссозданием. Такое решение озвучил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на брифинге в правительстве республики.

По итогам комплексного обследования выяснилось, что кирпичная кладка, перекрытия и кровля находятся в предаварийном состоянии, а лестницы вовсе непригодны для эксплуатации. Несущая способность фундамента также не обеспечивается. Специалисты пришли к выводу: выборочный демонтаж отдельных фрагментов невозможен — стены рассечены сквозными трещинами на изолированные блоки без жёсткой сцепки. Любая попытка частичного ремонта грозит обрушением всего объёма.

Гущин подчеркнул, что есть серьёзный риск падения кирпичных стен, которые могут задеть соседние строения по улицам Кави Наджми и Дзержинского, а также проезжую часть.

До начала разбора предстоит провести государственную историко-культурную экспертизу, которая определит параметры воссоздания и дальнейшее функциональное назначение объекта. Конкретные сроки демонтажа пока не называются.