Эксперты Татарстана обсудули адаптацию социальной архитектуры к региональным особенностям

На площадке Экспертного клуба Татарстана обсудили перспективы развития социальной архитектуры в России. Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова подчеркнула необходимость адаптации этого направления к локальным условиям разных регионов, где уровень гражданской активности и восприятие власти существенно различаются.

Ключевыми элементами успешного внедрения социальной архитектуры Павлова назвала межсекторное сотрудничество и создание междисциплинарных команд. Особое внимание она уделила важности развития экспертных центров и механизмов оценки эффективности проектов.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин отметил уникальную модель Татарстана, где государство играет координирующую роль, бизнес реализует долгосрочные программы развития территорий, а граждане участвуют через цифровые платформы.

Политолог Зоя Силаева охарактеризовала социальную архитектуру как политический конструкт, эффективность которого зависит от четкого понимания целей и последствий его внедрения. В свою очередь, представители академического сообщества рассказали о новых образовательных программах по подготовке специалистов в этой сфере, включая магистратуру КФУ по социальным технологиям и искусственному интеллекту в исследовании города.