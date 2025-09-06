Эрнест Мучи не перейдёт в «Рубин»

6 сентября 2025  10:01
Автор:
Эдгар Витковский

Нападающий «Бешикташа» Эрнест Мучи не перейдёт в «Рубин», сообщает SportsDigitale. 24-летний албанский форвард останется в турецкой Суперлиге и будет выступать на правах аренды за «Трабзонспор» – после четырёх туров команда занимает четвёртую строчку в таблице.

Ранее СМИ сообщали о переговорах между «Рубином» и «Бешикташем» по аренде игрока с опцией выкупа. Рыночная стоимость форварда оценивается в 10 млн евро. Мучи был настроен покинуть стамбульский клуб из-за дефицита игровой практики. В сезоне 2025/26 он провёл один матч в чемпионате, два раза вышел на поле в квалификации Лиги Европы и трижды сыграл в квалификации Лиги Конференций.

