В Казани побит рекорд по строительству жилья

Столица Татарстана входит в первую пятерку городов-миллионников России по вводу жилья в расчете на одного жителя и занимает первое место среди городов Приволжского федерального округа по вводу жилья.

По итогам работы строительной отрасли за 2019 год, озвученным на аппаратном совещании в мэрии, 812 тыс. кв. м жилья - это коммерческое строительство за счет средств населения и частных инвесторов. Его доля в прошлом году выросла на 85%. По программе «Социальная ипотека» построено 15 тыс. кв. м, или 9 многоквартирных домов. Всего за 2019 год в Казани сданы в эксплуатацию 78 многоквартирных жилых домов - это 95% всего сданного жилья. Построено более 200 объектов различного назначения.

Высокий рост объемов введенного жилья специалисты связывают с изменениями в законодательстве и вводом эскроу-счетов.

В интересах застройщиков реализовать как можно больше проектов, которые по критериям попадали под старые правила строительства.

Также казанцы стали больше строить частные дома. В 2019 году было оформлено свыше 2,4 тыс. уведомлений о строительстве, что в три раза больше, чем в 2018 году.

В прошлом году построено 30 социальных объектов, среди них 11 детских садов, две школы. В 2020 году в Казани построят три школы. На стадии проектирования находятся еще 5 школ, три из них будут возводиться в ЖК «Салават Купере». Также планируется начать строительство 9 детских садов.

В настоящее время в Казани ведется строительство 91 многоквартирного дома.

Кстати, на одно рабочее место в строительной отрасли приходится 9 - 12 рабочих мест, создаваемых в смежных отраслях.

Строительство является мощным драйвером развития и лакмусовой бумажкой состояния экономики города, отметил мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, застройщики используют в своей работе новые подходы. Внедряются современные технологии, позволяющие экономить жильцам на коммунальных услугах. Строятся спортивные и детские площадки, скверы, места для раздельного сбора мусора, решаются вопросы безопасности и экологии.