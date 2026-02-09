«Это не штрафы, а жизни, которые не вернуть»: в Кабмине РТ обсудили главные причины смертельных ДТП

На брифинге по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров Татарстана начальник республиканского Управления ГИБДД Рустем Гарипов привел шокирующие примеры аварий, произошедших только за последние дни, и назвал две основные причины трагедий.

Первая и самая страшная — выезд на полосу встречного движения. Только за первые недели года в таких ДТП погибли десятки человек. Гарипов описал два недавних случая: в Чистопольском районе молодой человек, возвращавшийся из Москвы, выехал на встречку и погиб вместе с женщиной-водителем встречного автомобиля. Чуть позже в Высокогорском районе мужчина совершил аналогичное нарушение без цели обгона, в результате чего погиб сам и его супруга.

«Можно оплатить штраф, можно быть лишенным прав, но те жизни, которые унесли эти происшествия, их уже не вернуть», — заявил Гарипов.

Второй грубейшей причиной гибели людей на дорогах остается вождение в состоянии опьянения. С начала года из-за пьяных водителей произошло 8 ДТП, в которых погибли 4 человека. В качестве примера был приведен случай 2 января в Сабинском районе, где 27-летний водитель BMW в наркотическом опьянении выехал на встречную полосу, столкнулся с «Ладой» и унес жизнь пассажирки и водителя встречной машины.

Глава ГИБДД подчеркнул, что алкоголь и наркотики за рулем — это не просто нарушение, а осознанный выбор против жизни. Он напомнил о суровых последствиях: крупные штрафы, лишение прав и конфискация автомобиля, а за повторное нарушение — реальный срок лишения свободы.

«Это не штрафы и не места заключения. Из-за пары стаканов кто-то не вернется домой», — сказал Рустем Гарипов.

Он привел трагичный пример, когда в Казани отец, решивший отметить рождение собственного ребенка, в тот же день погиб в ДТП, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения.