Фарид Мухаметшин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Глава Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе главы государства говорится, что награда присвоена за значительный личный вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю активную законотворческую работу.

Фарид Мухаметшин уже становился кавалером этой почетной государственной награды. Он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2012 году и III степени в 2017 году.

В этот же день президентским указом были отмечены и другие представители Татарстана. Заместитель директора по юридическим вопросам компании «Татэнергосбыт» Наталия Загребина получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадим Нуруллин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры.