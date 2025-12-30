Фарид Мухаметшин: «Наш голос в Госдуме будет слышен»

В Казани на итоговом заседании президиума «Единой России» состоялась пресс-конференция Секретаря регионального отделения партии, Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина. Ключевой темой общения с журналистами стали предстоящие выборы в Государственную Думу в 2026 году.

Мухаметшин дал высокую оценку работе нынешних депутатов от Татарстана в федеральном парламенте, отметив их активность в продвижении законодательных инициатив республики.

Приоритеты на выборы 2026 года:

Сохранение представительства: Главной задачей названо сохранение текущего уровня представительства Татарстана в Госдуме. «Мы ставим задачу подобрать, подготовить людей, направить в Госдуму, чтобы они были активными депутатами и рупором Татарстана. Наш голос будет слышен», — заявил Председатель Госсовета.

Новая народная программа: Партия планирует сформировать новую народную программу для выборов напрямую с учётом мнений избирателей. В 2025 году в рамках текущей программы в республике были реализованы проекты по благоустройству, ремонту школ, строительству поликлиник и ФАПов.

Работа с молодёжью: Отдельным приоритетом на 2026 год Мухаметшин назвал повышение качества работы с молодёжью. По его словам, молодые люди проявляют интерес к партии, и важно активизировать это направление.

Спикер подчеркнул, что «Единая Россия» остаётся ведущей политической силой в республике и стране, а совместная работа депутатов разных уровней является залогом решения насущных вопросов жителей.