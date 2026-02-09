Фарит Ханифов: «Дорога от Шали до Казани будет полностью освещена»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на брифинге в Кабмине РТ рассказал о работе по улучшению дорожной инфраструктуры, которая ведется в республике для снижения аварийности. Особый акцент был сделан на безопасности пешеходов и внедрении технологий.

Одним из ключевых проектов этого года станет сплошное освещение федеральной трассы М7 на участке от Шали до Казани. Эта дорогостоящая работа ведется при поддержке Росавтодора. Также запланировано освещение 8,5 км подъезда к Ижевску.

«Основной инструмент для обеспечения безопасности — программа «Инфраструктура для жизни». На нее в республике выделяются огромные средства — 82 миллиарда рублей, что позволяет ежегодно приводить в нормативное состояние около 2000 километров дорог», — сообщил министр.

Для защиты пешеходов, на чью долю приходится почти каждый пятый смертельный случай, в этом году построят 11,5 км новых тротуаров на 200 млн рублей. На освещение дорог, проходящих через населенные пункты, выделен рекордный 801 млн рублей. Также будет установлено барьерное ограждение на опасных участках.

Особое внимание Ханифов уделил технологиям контроля. В 2026 году планируется направить 181 млн рублей на развитие систем автоматической фиксации нарушений. Камеры появятся на 10 пешеходных переходах, 9 перекрестках и 21 месте концентрации ДТП.

«Человек должен понимать, что любое нарушение будет зафиксировано. Мы движемся к тотальному контролю на дорогах, чтобы у водителей не было ошибочной мысли, что их не увидят», — заявил Фарит Ханифов.

Министр обратился к главам муниципалитетов с просьбой при ремонте улиц обязательно обустраивать освещение, пешеходные переходы и «лежачие полицейские», особенно возле школ и на маршрутах школьных автобусов.