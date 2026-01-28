Фарит Ханифов представил итоги нацпроекта по дорогам в Татарстане на заседании комиссии по БДД

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов выступил на заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Он подвёл итоги реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году и обозначил приоритеты на следующий период.

В прошлом году в рамках проекта было отремонтировано более 210 километров автодорог регионального и местного значения. Значительно обновлена инфраструктура: установлено около 2,9 тысяч дорожных знаков, 11,6 км барьерных ограждений, почти 4 км пешеходных ограждений, построено 18,8 км тротуаров и организовано почти 9 км уличного освещения.

На 2026 год запланированы новые меры для повышения безопасности. В их числе — строительство тротуаров протяженностью более 11 км на 11 объектах, установка 40 новых остановочных павильонов и строительство 10 светофорных объектов. Также планируется оборудовать искусственные неровности вблизи школ и социальных учреждений, установить дополнительные барьерные ограждения и организовать освещение на трассах, проходящих через населённые пункты.