Фазлеева: стратегия поддержки семей в Татарстане опирается на науку

Зампред Правительства РТ Лейла Фазлеева на круглом столе «Современная семья: формируя тренд благополучия» в Академии наук РТ сообщила, что республиканская стратегия поддержки семей с детьми строится на ежегодном демографическом докладе и выводах ученых. По ее словам, вопросы демографии неотделимы от научно-технологической повестки.

Перед Центром семьи и демографии АН РТ стоят задачи, связанные с актуальными семейными проблемами. Для социальной политики региона характерен ценностный ориентир, особый акцент делается на вопросах труда и занятости. Специфика Татарстана — межведомственное взаимодействие, включая корпоративные практики предприятий. Республика также активно реализует семейную демографическую политику по поддержке многодетности до 2036 года.