Вебинар о цифровых технологиях в образовании пройдет 22 мая в Казани

22 мая состоится вебинар «Цифровые технологии в образовании», организованный в преддверии международного форума Kazan Digital Week – 2026. Участники обсудят внедрение решений на базе ИИ в образование, востребованные навыки ближайших лет, а также способы привлечения молодежи в технологические профессии.

Модератором выступит первый замминистра образования и науки РТ Рамис Музипов. Спикеры: Андрей Комиссаров (Университет «Синергия», Москва), Булат Замалиев (уполномоченный по ИИ в РТ), Анастасия Рябкова (ООО «Робософт», Иннополис), Анастасия Храмова (ООО «Институт Инновационных Технологий в Бизнесе», Санкт-Петербург). Начало в 10:00.

Kazan Digital Week – 2026 пройдет с 29 по 31 октября в «Казань Экспо». Регистрация открыта.