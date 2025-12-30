Федеральные трассы в Татарстане защитят от снега 7 км заборов и 336 единиц техники

30 декабря 2025  15:47
Автор:
Дмитрий Смирнов

Подрядчики федеральных автодорог в Татарстане предприняли дополнительные меры для борьбы со снежными заносами в зимний сезон. Как сообщил на брифинге в Кабмине РТ 29 декабря заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин, на 22 наиболее сложных участках уже установлено около 7 км снегозадерживающих заборов, а на 56 км планируется создание специальных траншей.

Для обслуживания федеральных трасс в регионе заготовлено 165 тысяч тонн реагентов (песко-соляной смеси и технической соли) и задействовано 336 единиц дорожной техники. Ее работа координируется на основе данных с метеостанций и видеокомплексов, что позволяет проводить предварительную обработку покрытия до начала снегопада.

Дорожные службы будут работать в круглосуточном режиме весь период праздников. Представители Миндортранса и подрядных организаций призвали водителей строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и дистанцию. 
О происшествиях на федеральных дорогах можно сообщить по телефону диспетчерской службы: 8 (843) 273-54-08.

