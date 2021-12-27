Женщина — королева или расходный материал? Казанский эксперт рассказала, что такое феминизм в исламе

На первый взгляд кажется, что у феминизма и религии нет ничего общего. Ведь мусульманки — пример покорности, скромности и молчаливости, а любая традиционная патриархальная институция точно уж не борется за права женщин.

Но это не совсем так — вопрос о существовании феминисток в исламском сообществе в последнее время становится популярнее. Многие верующие считают, что равенство между мужчиной и женщиной было дано мусульманскому обществу вместе с Кораном и распространением ислама. Но на практике все не совсем так. Прикрываясь традициями и неверными толкованиями религии, мужья могут позволить себе избиения жен, запреты на работу и общение с другими мужчинами.

Может ли феминистка быть религиозной? Считается ли феминизм грехом в исламе? Что об этом движении думают ученые-исламисты? Читайте в материале «КВ».

Фото: © kinopoisk.ru; кадр из фильма «На краю»

Мы равноправны, но женщина не человек

В Коране есть отдельная сура, в которой расписано все, что касается роли женщины в религии. В теоретическом плане ислам предоставлял женщине большие права и свободы, но применение их на практике не всегда соответствовало этим положениям. Например, два года назад коллегия ученых из Саудовской Аравии приравняла женщин в правах к верблюдам. Но это решение для местных жительниц является серьезным шагом к равноправию, ведь до этого их приравнивали к неодушевленным предметам.

Нормы ислама трансформировались у разных народов. Они переплелись с их культурными и национальными ценностями, поэтому отношение к женщине сильно зависит от региона, народа и даже отдельной семьи.

Фото: © kinopoisk.ru; кадр из фильма «На краю»

Дискриминация есть, особенно при трудоустройстве

Татарстанский центр исламоведческих исследований проводил опрос среди мусульманок. Девушек спрашивали, ущемляются ли их права в получении образования и при трудоустройстве.

Выяснилось, что большинство мусульманок хотят получить и светское, и религиозное образование. Многие не ограничиваются и этим: думают насчет ученых степеней и званий. Современные мусульманки не только сидят дома. Они развиваются, ходят на курсы, строят карьеру.

Дискриминация существует, и ее уровень варьируется в зависимости от региона. Об этом «КВ» рассказала кандидат социологических наук, член центра исламоведческих исследований Гузель Галиева. «Есть те рабочие места, в которых мусульманок видеть не хотят. Это вакансии, требующие общения с людьми», — говорит Галиева.

Работодатели особенно предвзято относятся к мусульманским женщинам в регионах, где не популярна религия. «В одном из таких пациентка дошла до главврача с жалобой на то, что ее будет лечить женщина в хиджабе», — подчеркивает эксперт. Пациентка требовала ее уволить и называла «террористкой». Этой мусульманке пришлось снять платок, потому что в хиджабе ее не брали на работу.

Фото: © pixabay.com

Были ситуации, когда дискриминировали мусульманок-учениц. Директора школ говорили: «Либо снимаешь платок, либо уходишь на домашнее обучение». Например, в 2019 году в Махачкале был скандал из-за того, что шестиклассницу выгнали из школы за ношение исламского платка. Аналогичная ситуация произошла год назад в Лаишевском районе Татарстана – семиклассницу не допустили к занятиям из-за хиджаба. Хотя по Конституции РФ мы светское государство и ношение платка в школах не воспрещается.

Как считает кандидат социологических наук Гузель Галиева, в Татарстане мусульманкам предоставляется полная свобода выбора: они выходят замуж по своему желанию и могут работать без разрешения мужа. Совсем другая ситуация в Дагестане и Чечне. Из-за традиций девушек насильно заключают в брак, а самое страшное — большинство из них считают что это нормально.

Мусульманки, относящиеся себя к феминизму, хотят равных прав при трудоустройстве и образовании. Поэтому, как считает эксперт, минимум одна область феминизма уместна среди представительниц ислама и грехом считаться не может.

Фото: © kinopoisk.ru; кадр из фильма «На краю»

Что с женщиной внутри религии — обладают ли оба пола равными правами?

Трактовка корана тоже влияет на свободы женщины. Например, существует мнение, что бог — бесполый, поэтому равноправие в мусульманском обществе гарантировано. «Вообще, в любых интерпретациях Корана мужчина и женщина равны. В некоторых версиях женщина даже имеет больше уважения», — считает Галиева.

«Но если мусульманка будет выступать против многоженства, то она будет нарушать Коран. В нем же написано, что мужчина имеет право на заведение трех жен», — говорит эксперт.

В религии закреплена базовая модель семьи, где мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага. В исламе разрешено многоженство, к женщине есть много требований касательно внешности. Все это сильно противоречит свободе выбора, за которую борются феминистки.

Стоит отметить что свобода выбора — не критика традиционной модели семьи. Если женщина принимает многоженство и не имеет ничего против, то она может быть феминисткой.

«Мусульманки — такие же женщины, как и все. Внутри сообщества кто-то считает, что их права нарушаются, а кого-то устраивает такой расклад», — добавляет социолог. Поэтому феминизм в исламе может существовать, как и в любой другой среде.