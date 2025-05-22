Фестиваль русского фольклора и культуры «Каравон» приглашает гостей

В ближайшую субботу, 24 мая, татарстанцев и гостей республики приглашают на русский народный праздник Каравон, который пройдет в селе Никольском Лаишевского района.

Подробнее об этом событии рассказали на пресс-конференции заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, руководитель исполкома Лаишевского района РТ Азат Нурмухаметов и председатель РОО «Русское национально-культурное объединение РТ» Ирина Александровская.

- Мы начинаем замечательную череду наших национальных праздников, которые традиционно стартуют с Каравона, - напомнил Дамир Натфуллин. - В Татарстане проживают более 4 миллионов человек - представители 175 различных национальностей. Республика располагает богатейшим историко-культурным наследием и многообразием народного творчества. Хочется отметить, что все национальные праздники организуются при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и правительства республики.

Гостей праздника ждут в Никольском с 10.00. На шести сценах выступят более 200 творческих коллективов из Татарстана и Казани, а также 13 коллективов из других регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и другие области. На главной сцене пройдет торжественное открытие с выступлениями заслуженной артистки России Варвары и фолк-групп «Партизан FM» и «Хвоя».

Отобраны 136 мастеров декоративно-прикладного искусства, 35 из которых приедут из 16 регионов страны. На площадках праздника будут работать зоны, посвященные старинным народным и современным настольным играм, качели и другие деревянные аттракционы, а также пройдут мастер-классы по старинным ремеслам. В старинной кузне гости смогут поучаствовать в изготовлении традиционных детских игрушек.

- В рамках программы праздника будет проведен конкурс по изготовлению традиционного русского блюда и фестиваль по ручной вышивке, в котором зарегистрировались 95 участников, - рассказал Азат Нурмухаметов. - Со всеми работами этих мастеров можно будет ознакомиться во время проведения праздника на территории русского подворья в Музее истории Каравона.

Одной из главных площадок праздника станет Хороводная поляна, где можно будет поиграть в лапту и килу, посмотреть выступление театра «Папьемашенники», а главное - принять участие в традиционном хороводе гусиным шагом.

- В этом году празднование Каравона совпадает с Днем славянской письменности и культуры, - заметила Ирина Александровская. - Это очень символично, ведь в Никольском будет создана атмосфера русской культуры и традиций. Как уже было отмечено, будет много интересных новинок. В частности, в русском подворье будет организована выставка русского полотенца. Испокон веков полотенце имело особый ритуальный смысл. Одно полотенце использовалось для венчания, другое - при рождении ребенка, третье - при уходе человека в мир иной. Поэтому я думаю, что познакомиться с этой выставкой будет очень интересно.

Помимо личного транспорта казанцы смогут добраться до Никольского на автобусах.

- Мы организуем четыре автобуса от проспекта Победы, которые сделают по два рейса, и два автобуса с площади Тысячелетия по одному рейсу, - рассказал Азат Нурмухаметов.