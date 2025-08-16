Финалисты «Новой волны» провели в Казани открытую репетицию

Репетицию провели режиссер-постановщик «Новой волны» Александр Ревзин и музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина. Гостями открытой репетиции стали заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, начальник Управления культуры исполкома г. Казани Азат Абзалов и представители СМИ.

13 финалистов, представляющие 6 стран, исполнили по куплету песен, которые прозвучат в финальном концерте, который состоится 21 августа на площадке у «Ак Барс Арены». Как отметила Лейла Фазлеева, среди зрителей будут участники программы «Батырлар», герои Татарстана, врачи, оказывающие помощь раненым в госпиталях, добровольцы, активно участвующие в оказании помощи в зоне проведения специальной военной операции».