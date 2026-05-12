ФНС разъяснила порядок указания адреса юрлица при регистрации

12 мая 2026  13:50

Федеральная налоговая служба напомнила о правилах заполнения адреса юридического лица в документах на государственную регистрацию. Адрес должен указываться в структурированном виде строго в соответствии с данными Государственного адресного реестра (ГАР).

Уточнения (офис, помещение, комната) допускаются только при наличии таких сведений в ГАР. Если данные отсутствуют, адрес указывается до уровня здания или сооружения. Включение в заявление элементов адреса, которых нет в реестре, может стать причиной отказа в регистрации. Исключение — регистрация юрлица по адресу жилого помещения.

Отсутствие в ЕГРЮЛ детализации адреса не ограничивает фактическое размещение организации в конкретном помещении.

