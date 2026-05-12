Игроки «Рубина» не попали в расширенный состав сборной России на матчи в мае–июне

Тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный список футболистов, вызванных для подготовки к товарищеским встречам. Соперниками сборной России выступят команды Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

В перечне из 36 футболистов (4 вратаря, 12 защитников, 16 полузащитников и 4 нападающих) не оказалось представителей казанского «Рубина». Также в список не включен вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Отметим, что в последних семи матчах «Рубин» одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Голкипер казанцев Евгений Ставер сохранил ворота сухими в пяти из семи игр, а защитник Никита Лобов дважды признавался лучшим игроком встречи. Несмотря на эти результаты, внимание тренерского штаба к игрокам «Рубина» проявлено не было. Среди вызванных хавбеков значится бывший футболист юношеских сборных Англии, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов.